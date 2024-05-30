FINN JUHL SCANDINAVIAN FURNITURE希少週末まで

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商品詳細
希少なデッドストック品です。フィンユールの作品集。フィンユールの生誕100年を記念して、2012年ソウルの大林美術館で開催された展覧会の図録です。韓国語／英語版ですが写真が大変美しく、海外のコレクターからも評価の高い一冊です。
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http://narcologia.ru/goods/sci-fi567447.html
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