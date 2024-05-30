THE RAMPAGE ROUND\u0026ROUND CD+Blu-ray

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商品詳細
ROUND\u0026ROUNDCD+Blu-rayRAYOFLIGHT2LIVECD+Blu-rayピクチャーボード吉野北人アクリルスタンドのセットになります。CDは未再生、Blu-rayは1度だけ再生して暗所で保管していました。ピクチャーボードは未開封、アクリルスタンドは1度開封しました。外袋に少しシワがありますが中身は美品です。スマプラフォトはついておりません。自宅保管の為気になる方は御遠慮ください。即購入⭕️
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