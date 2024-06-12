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BTS Proof ラキドロ当選品 UM 限定ラキドロ ユンギ トレカ SUGA
商品番号 H58345661783
商品名

BTS Proof ラキドロ当選品 UM 限定ラキドロ ユンギ トレカ SUGA
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BTS公式　PROOFラキドロのトレカユニバ限定2000人当選品即購入OK!素人保存です。韓国製品なので初期難等見落としている場合がございます、特に目立つ傷はない方ですが一度人の手に触ったものですのでご理解いただける方のみご購入ください。神経質な方はご遠慮ください。ご希望の方には個人情報を切り離した納品書をお付けいたします。(個人情報は切り取るor塗りつぶします)貰ってからすぐバインダーに保存していた美品です！スリーブ＋硬質ケース＋防水で発送致します
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