JHBS 講師研究科テキスト

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商品詳細
JHBSの講師研究科テキストブック44種類のパンレシピとなっております。書込み等ございます。とても作りやすいのではないでしょうか、よろしくお願いします。自宅保管。中古品にご理解ある方へお譲りします。神経質な方はご遠慮下さい#パウンド型#JHBS
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