

2023-2024年版 1級FP技能士(学科)対策問題集 2023-2024年版 1級FP技能士(学科)対策問題集



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FP１級 学科対策問題集ビジネス教育出版社2024年１月、2024年５月試験対応「2023-2024年版1級FP技能士(学科)対策問題集」ファイナンシャル・プランニング技能検定研究会/ファイナンシャル・プランニング技能検定研究会【定価:￥4400】ビジネス教育出版社2023年9月試験対策 1級FP技能士(学科)対策模擬試験(基礎編•応用編)【定価:¥3850】※どちらも部分部分に鉛筆でのチェックや記入がございますが、物自体は新品に近い状態です。解答用紙も未使用ですので、本番に近い形式で演習に取り組んで頂けます。※2023年9月試験に向け購入した対策教材です。本年度より参考書販売形式も変わりましたが、自分はこの2点で主に勉強し、合格することが出来ました。模擬試験等については現在Amazon等でも取り扱いがありませんが、慈許の難化傾向では様々な問題に触れることが重要かと思います。