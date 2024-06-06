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SONY プレイステーション2 SCPH-77000 ホワイト　一式
商品番号 L39265694958
商品名

SONY プレイステーション2 SCPH-77000 ホワイト　一式
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済みですトラブル防止のため全ての商品は値下げ、写真追加、バラ売り、まとめ売り割引など不可としています状況に応じて自分で値下げや値上げを行います質問や写真追加など色々要求しておいて最後に禁止している値下げ交渉をして断りにくくさせようとする人がいるので写真追加は不可です液漏れや裏蓋がないなど不都合がある場合は書いています発送方法の指定や梱包強化は追加料金頂ければ可能です発送時に水濡れや折れ防止措置は必ず行います未開封の物は開封して確認は行いません新品で買ったものや未開封で購入したものを同じく未開封として出品しています写真に写っているものが全てですないものを要求されてもつきませんソフトや電池などもテスト用なので入りません
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