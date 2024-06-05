【新品・未開封】ヨルシカ 盗作 (初回限定盤)+カセットプレーヤーセット

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商品詳細
価格は、定価の金額のみが残るように調整しています。UNIVERSALMUSICSTOREで購入した初回限定版です。 届いた時の段ボールのまま暗所に保管していたため、状態はかなり良いと思います。出品するにあたって確認のため段ボールを開封しましたが、内容物は開けておりません。内容物は、【盗作CD】【書籍】【カセットテープ】【カセットプレーヤー】です。コメント等はお気軽にどうぞ。#ヨルシカ#盗作
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