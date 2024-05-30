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【初版】［カッパビジネス］佐賀潜／麻生利勝「新版法律入門シリーズ」4冊組
商品番号 G50891769478
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【初版】［カッパビジネス］佐賀潜／麻生利勝「新版法律入門シリーズ」4冊組
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 3,290 円
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商品詳細

【初版】［光文社・カッパビジネス］佐賀潜著／麻生利勝改訂著「新版法律入門シリーズ」4冊組　新版民法入門佐賀潜著／麻生利勝改訂著光文社　カッパビジネス定価:770円1990年1月30日【初版第1刷発行】新版税法入門佐賀潜著／麻生利勝改訂著光文社　カッパビジネス定価:770円1990年1月30日【初版第1刷発行】新版不動産入門佐賀潜著／麻生利勝改訂著光文社　カッパビジネス定価:760円1990年3月30日【初版第1刷発行】新版道路交通法入門佐賀潜著／麻生利勝改訂著光文社　カッパビジネス定価:760円1990年3月30日【初版第1刷発行】全て【初版】です。経年のヤケはありますが、比較的きれいです。「カッパの本」のリーフレットがあったのでお付けします。中古品、自宅保管、素人検品の商品です。見落としがあるかもしれません。ご理解のある方お願いします。#佐賀潜#佐賀_潜#麻生利勝#麻生_利勝#本#社会／法律#光文社#KAPPABOOKS#カッパビジネス#初版#まとめ売り#光文社
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【初版】［カッパビジネス］佐賀潜／麻生利勝「新版法律入門シリーズ」4冊組
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