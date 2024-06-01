FANATIC♢CRISIS CD30枚セット＋おまけ6枚付き

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商品詳細
アルバム9枚シングル14枚8cmシングル7枚全部で30枚セットです。＋画像8枚目の6枚をおまけで付けます。動作確認は全てOKでしたがおまけのCDはレンタル落ちや状態がよくないと判断したのであくまでおまけ扱いでお願いします。画像1.2.3の赤線以外のCDは全部ありますので一気に集めたい人はオススメします。かなり懐かしい商品だと思います。レアな商品も混ざっていると思います。活動も再開されたのでこの機会に気に入って頂ける人の元にいく事を願っています。FANATICCRISISファナティッククライスCDXJAPANTHELASTROCKSTARSLUNASEAGLAYL'Arc〜en〜cielHYDE黒夢SADSMALICEMIZERSOPHIADIRENGREYPIERROTtheGAZETTEMUCCYOSHIKItoshlhidelynch.廃盤商品です。質問等ありましたらよろしくお願いします。
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