天官賜福 ベトナム語版 1巻 グッズ 謝憐 花城



[ベトナム限定]天官賜福 謝憐 花城 アクスタ ちびver. ※売り切れたら再入荷予定なしです。 [ベトナム限定]天官賜福 謝憐 花城 アクスタ ちびver. ※売り切れたら再入荷予定なしです。



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ご覧いただきありがとうございます。即購入、コメント無しで購入大歓迎です。よろしくお願い致します。ベトナムの公式代理店TheMerchHavenさんで予約し個人輸入した、公式の正規品です。内容は、天官賜福ベトナム語版1巻（未使用フィルムつき）とアクリルスタンド、アクキー、ポストカード、缶バッチ、しおり、ポップアップカード（紙製・画像１左下）になります。アクスタは袋を一度開封しましたが使用せずにそのまま保管、ほかのグッズも未使用です。アクリルスタンドは表面の保護フィルムを剥がしてお使い下さい。※新品未開封ですが、海外輸入品のため、外袋、台紙、保護フィルムにスレ、ヨレ、傷などがある場合があります。細かいことが気になる方や完全美品をお求めの方はご遠慮ください。※一度人の手に渡ったものですので、細かい擦れ、キズ等ご理解頂けない方は購入をお控えくださいペット・喫煙者はおりません