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- 【Grass roots】ギター【カバー付けます】
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商品詳細
■GrassRootsForestグラスルーツフォレスト【Grassroots】ギターフォレストの黒です。着払いになります。カバーをお付けします。中古品のため、お写真よくご確認の上、ご質問ありましたらコメントにてご質問の上ご購入お願い致します。ご購入後の返品対応はお断り致します。しっかりご確認の上ご購入いただければと思います。
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