モンスターハンター 2ndG 超造形魂　第1弾5種 第2弾4種

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閲覧ありがとうございます購入したのですが、勿体なくて飾れず今まで暗所で眠っていましたおまけとして第一弾のボックスの箱に入れて梱包発送します箱は下から開封フィギュアは未開封です第1弾リオレウスリオレウス亜種リオレウス希少種ナルガクルガナルガクルガシークレット(怒りver)第２弾キリンリオレイアリオレイア亜種リオレイア希少種人気モンスター詰め合わせです(●´ω｀●)今ではなかなか揃えにくい人気モンスターですよ！バラ売り可バラ売りの場合1500円（変動あり）ただしメルカリ便になるため箱はある程度畳みますのでご了承ください育児の合間にやるのでバラ売りの場合時間がかかりますそちらの点もご了承ください6800人気ゲームタイトル...モンスターハンターフィギュア種類...コレクションフィギュア