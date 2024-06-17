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ADAM LISTER ウォーホル KAWS kyne 村上隆　verdy
商品番号 F27518813034
商品名

ADAM LISTER ウォーホル KAWS kyne 村上隆　verdy
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 16,317 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆アーティスト◆ADAMLISTER（アダムリスター）◆エディション◆⭐︎⭐︎/50◆サイン◆直筆サイン有◆SIZE◆作品　縦21.6cm×横21.6cm額装　縦36cm×横36cm◆技法◆ジクレー◆商品説明◆ニューヨークを拠点にするアーティスト、アダムリスターのジクレープリントになります。アンディウォーホルのフラワーズをオマージュした作品です。
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