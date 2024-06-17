ADAM LISTER ウォーホル KAWS kyne 村上隆　verdy

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商品詳細
◆アーティスト◆ADAMLISTER（アダムリスター）◆エディション◆⭐︎⭐︎/50◆サイン◆直筆サイン有◆SIZE◆作品 縦21.6cm×横21.6cm額装 縦36cm×横36cm◆技法◆ジクレー◆商品説明◆ニューヨークを拠点にするアーティスト、アダムリスターのジクレープリントになります。アンディウォーホルのフラワーズをオマージュした作品です。
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