ピクミン　PIKMIN　ぬいぐるみポーチ3種・インテリアトートバッグ セット

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。ピクミン PIKMINぬいぐるみポーチ3種・インテリアトートバッグセットインテリアトートバッグBOOKぬいぐるみポーチBOOK（青ピクミン、黃ピクミン、赤ピクミン）4点セット新品、未使用※店頭に並んでいた商品ですので、箱の初期傷や汚れなど気になる方はご遠慮ください。☆迅速対応☆即購入可☆丁寧梱包☆コメント無しの購入歓迎。☆24時間以内にご発送（土日祝日も発送します）●商品の状態は実物写真をご確認ください●ペット、喫煙者はおりません。●神経質な方、完品を求める方は購入ご注意下さい。※少し圧縮して発送するご了承下さい#ピクミン#ピクミン4#ニンテンドー#ヒカリピクミン#pikmin#ニンテンドー#任天堂#一番くじ#NintendoTokyoよろしくお願いいたします。
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