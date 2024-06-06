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【新品未開封】fripSide 水晶
商品番号 Y56756938217
商品名

【新品未開封】fripSide 水晶
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 3,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

freakSide限定、南條愛乃卒業記念のグッズです。引っ越しに伴い保管場所なくなったため泣く泣く保存用を出品します。写真は自分用で、出品しているのはシュリンク付きです。
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