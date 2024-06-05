【名作】【希少品】YAMAHA ヤマハ クラリネット YCL-452

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■メーカー/ブランド■YAMAHAヤマハ■商品/型番/モデル■クラリネットYCL-452ycl-452■付属品■本体ケースグリス写真の掲載物が全てです。■製品情報■ご覧頂きありがとう御座います。譲り受けた物ですが、使用しない為出品致します。細かな動作確認など行っておりませんので、調整が必要な場合はご自身で行って頂きますようお願い致します。状態、付属品等、現物優先となります。上記ご留意の上、ご入札をお願い致します。購入後の返品、クレームについてルールに則り対応させて頂きますので中古品である事をご理解の上ご購入下さい。こちらの商品は1点ものになります。専門的なご質問はご返答致しかねます。予めご了承下さい。0402320100561種類···クラリネット