ANA 全日空商事 ボーイング747NH20403全日空ロゴ 1/200ジャンボ

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外箱に擦れやへこみ等有ります。中身の機体ですが、特に目立った傷は無いように見えますが、見落としがある可能が有ります。写真を撮影する為にゴム手袋を着用して箱から取り出しました。ウィングレッド付きの大変迫力あるジャンボ機です。ぜひこの機会に如何でしょうか。発送はヤマト運輸になります。プチプチで厳重に巻き紙袋に入れて発送かダンボールが有ればそれを使用致します。仕事の都合上、連絡や発送が遅れることが御座います。お時間に余裕がある方のみ御入札下さいませ。落札後、発送可能日をご連絡させて頂きます。1週間を越えての取引はできません。少なくともそれまでに決済が完了するようにお願いします。落札後48時間以内に最初のアクションなき場合は落札者都合で削除させていただくことがあります。取引後の取引メッセージは特段必要のある場合にのみ使用しております。冷たく感じる方もいらっしゃるようですがご了承ください。基本的には取引ナビのみです。違う品物が到着してしまった場合を除いて、いかなる場合もノークレームノーリターンでお願い致します。以上のことにご不満を持たれる方は入札をお控えください。入札をされた時点で、説明内容に同意した事と致します。専用は致しませんのでご了承くださいませ。ANA全日空商事ボーイング747国際線NH20403全日空ロゴ1/200B747ジャンボBOEING全日空飛行機航空機模型