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SixTONES ストーンズ ジェシー アクリルスタンド サマパラ
商品番号 S45096975926
商品名

SixTONES ストーンズ ジェシー アクリルスタンド サマパラ
ブランド名 Svital
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未開封ですが、素人による自宅保管の品になりますのでご理解いただける方のご購入をお願いいたします。お知らせ❗製品には表面に保護フィルムが貼ってありますが、外観には影響ありません。直接剥がしてください。細かい部分まで気にされる方、完璧な新品をお求めの方は購入をご遠慮下さい。発送後の破損やトラブル等には対応致し兼ねます。サマパラ　SummerParadiseアクスタ　アクリルスタンドSixTONESジェシー　松村北斗　京本大我　田中樹　森本慎太郎　高地優吾人気グループ...SixTONESグッズ種類...アクリルスタンド(アクスタ)人気グループ···SixTONES
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