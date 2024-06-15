SixTONES ストーンズ ジェシー アクリルスタンド サマパラ

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未開封ですが、素人による自宅保管の品になりますのでご理解いただける方のご購入をお願いいたします。お知らせ❗製品には表面に保護フィルムが貼ってありますが、外観には影響ありません。直接剥がしてください。細かい部分まで気にされる方、完璧な新品をお求めの方は購入をご遠慮下さい。発送後の破損やトラブル等には対応致し兼ねます。サマパラ SummerParadiseアクスタ アクリルスタンドSixTONESジェシー 松村北斗 京本大我 田中樹 森本慎太郎 高地優吾人気グループ...SixTONESグッズ種類...アクリルスタンド(アクスタ)人気グループ···SixTONES