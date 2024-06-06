送料無料　中国古玩　時代人物木彫　李白？手に硯

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ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明高さ13.5ｃｍ 幅約 17.5×8.9ｃｍ 重さ417ｇご覧のように、中国古玩人物木彫です。汚れ、ひび、両手のところ、接着補修あります、詳しくは写真でご確認ください。☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸 #中国 #ティーポット#茶器 #文房具#茶道具#リリ博物館