コミコン限定FUNKO POP! DC ジャスティスリーグ　アトム限定版

コミコン限定FUNKOPOP!DCジャスティスリーグ アトム限定版ご覧いただきありがとうございます。こちらはキャラクターグッズです。日本未発売のワンダーコン2021限定レアアイテムです。新品未開封です。神経質な方はご遠慮下さい！他にも大量にFunkoPOP!を出品しております。DCシリーズは下記よりチェック下さい。#カリーシDCFunko#カリーシ冬の大セール#FUNKOPOP#superman#DC#Joker#batman#バットマン#ダークナイト#chrome#SDCCファンコ POPご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。#カリーシpop#funkofunko



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