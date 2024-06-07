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当時物 AVIA アビア航空 ロゴ刺繍ワッペン付き ブルゾン 昭和レトロ
商品番号 L88609833722
商品名

当時物 AVIA アビア航空 ロゴ刺繍ワッペン付き ブルゾン 昭和レトロ
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 7,661 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AVIAのブルゾンです。中古品です。全体的に使用感あります。サイズ表記L肩幅　約56センチ身幅　約62センチ着丈　約64センチ
http://narcologia.ru/goods/passionate234513.html
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