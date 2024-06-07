当時物 AVIA アビア航空 ロゴ刺繍ワッペン付き ブルゾン 昭和レトロ

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商品詳細
AVIAのブルゾンです。中古品です。全体的に使用感あります。サイズ表記L肩幅 約56センチ身幅 約62センチ着丈 約64センチ
http://narcologia.ru/goods/passionate234513.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose613640.html
http://narcologia.ru/goods/organization745562.html
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