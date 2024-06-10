＊takamine弦を17パックセットでお譲りします。＊入荷時のままの状態で新品です。＊20年ほど前、CDショップ兼楽器店を経営していた際に販売していた商品です。＊未使用の商品ではありますが、長期保管在庫であることをご了承の上ご購入ください。＊古い品ですので、お安めに価格設定しています。そのため品質保証や返品交換などはいたしません。ご了承ください。＊長期保管在庫のため経年劣化による変色や錆等ある可能性がございます。お安くしていますので、返品交換等いたしかねますのでご了承ください。takamine弦ギター 弦takamineクラシックギタークラシックギター 弦エレアコエレアコ ギターエレアコ 弦タカミネタカミネ 弦ギター タカミネナイロン弦ギターストリングスb.c.richアーニーボール



保存版】 takamine＊弦＊17パック＊長期保管在庫 エレキギター - www ...



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