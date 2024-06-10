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中国製　唐三彩　皿　（大）　骨董品　古玩
商品番号 N30980846345
商品名

中国製　唐三彩　皿　（大）　骨董品　古玩
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中国製　唐三彩　皿　（大）【状態】骨董品　無傷　長期保管品【サイズ】φ２３５ｍｍ　　ｈ３６ｍｍ230812　M　Z22　中国製　唐三彩　皿　（大）にこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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