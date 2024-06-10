中国製　唐三彩　皿　（大）　骨董品　古玩

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商品詳細
中国製 唐三彩 皿 （大）【状態】骨董品 無傷 長期保管品【サイズ】φ２３５ｍｍ ｈ３６ｍｍ230812 M Z22 中国製 唐三彩 皿 （大）にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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