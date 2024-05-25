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バンドリ 山吹沙綾 キラキラver. 缶バッジ マルイ 22点セット
商品番号 G55045494783
商品名

バンドリ 山吹沙綾 キラキラver. 缶バッジ マルイ 22点セット
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 7,519 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンドリ　渋谷マルイ　限定BangDreamトレーディングカンバッジキラキラver.Poppin’Partyポピパ山吹沙綾即購入可能他サイトでも出品しているので、売り切れてる場合があります。他にもバンドリ関連商品出品してますので、よかったらご覧下さい！#yamiのバンドリグッズーーーーーーーーーーBanGDreamバンドリ　ガルパアクキーアクスタアクリルスタンドアクリルキーホルダーラバーストラップ　ラバスト缶バッチPoppin’Partyハロー、ハッピーワールドRoseliaパステルパレットPastel*PalettesパスパレafterglowアフロアフグロハロハピポピパガルパBanGDream！バンドリ！丸山彩氷川日菜白鷺千聖大和麻弥湊友希那今井リサ氷川紗夜宇田川あこ白金燐子弦巻こころ奥沢美咲瀬田薫松原花音北沢はぐみ戸山香澄市ヶ谷有咲山吹沙綾牛込りみ花園たえ上原ひまり美竹蘭宇田川巴青葉モカ
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