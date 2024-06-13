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素山 作 茶碗 共箱 共布 茶器 抹茶碗 美品 です。
商品番号 A54900101880
商品名

素山 作 茶碗 共箱 共布 茶器 抹茶碗 美品 です。
ブランド名 Avital
特別価格 税込 17,138 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素山作茶碗共箱共布茶器抹茶碗美品です。サイズ：径10.9ｃｍ　高さ　8.5ｃｍ.自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道　煎茶　茶托　茶筒　茶合　茶匙　抹茶　玉露　染付　茶碗　茶具　茶器　緑茶　抹茶碗　茶碗　アンティーク　わび　さび　釉薬　窯元　茶道具　素山#素山#茶碗#茶道具#茶器#茶入#抹茶#抹茶茶碗#時代物#値下げ種類...茶道具
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