玉川堂　鎚起銅器　花瓶　甕垂

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自宅倉庫に長躯保管の玉川堂製、鎚起銅器 の花瓶、甕垂を出品します。打ち出した部分周辺の色味が変色なのか判断がつきませんので、画像でご確認お願いいたします。他の同技法で作られた作品を何点か確認しましたが、同じように色味が変わっているので、これがこの作品の特徴のようです。サイズ高さ約19.3cm、口径約8.7cm、中心部直径約16.0cm中古品であることご理解の上、購入ご検討をお願いいたします。装飾···その他種類···宝瓶・花瓶主な素材···銅