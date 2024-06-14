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YAMAHA HS5
商品番号 Y68510537491
商品名

YAMAHA HS5
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HS5YAMAHAスタジオモニター。新品購入後、数時間使用、自宅保管品。元箱は処分した為、梱包して発送します。商品内容本体2台付属品:電源ケーブル2本以上取扱説明書はリンクから閲覧してください。https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/5/793645/hs8i_ja_om_c0.pdf#YAMAHA#HS5
http://narcologia.ru/goods/passionate446813.html
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