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商品詳細
HS5YAMAHAスタジオモニター。新品購入後、数時間使用、自宅保管品。元箱は処分した為、梱包して発送します。商品内容本体2台付属品:電源ケーブル2本以上取扱説明書はリンクから閲覧してください。https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/5/793645/hs8i_ja_om_c0.pdf#YAMAHA#HS5
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