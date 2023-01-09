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ホットウィール Designer Dreamz 2
商品番号 P70903550874
商品名

ホットウィール Designer Dreamz 2
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2001年100%hotwheelsStreetlinerBigMutha'34Fordcoupe'38Fordtruckの4台セットです。劣化防止の為、ミニカーのビニールは取ってあります。外箱の一部が若干破れてますのでテープを裏から貼ってあります。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit156086.html
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