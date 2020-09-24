一番くじ　モンスターストライクラストワン賞　妲妃傾国の妖狐姫フィギュア

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商品詳細
フィギュア種類···コレクションフィギュア一番くじモンスターストライクvol.6ラストワン賞傾国の妖狐姫フィギュアラストワンver.妲妃No.2944経年物ですが未開封を開封し確認しました。とても綺麗な状態かと思います。お好きな方に。宜しくお願い致します。
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