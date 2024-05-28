

CC42 掛軸 片山孝雄 水墨山水 絹本 尺五 共箱 二重箱 桐箱 日本画風景画 CC42 掛軸 片山孝雄 水墨山水 絹本 尺五 共箱 二重箱 桐箱 日本画風景画



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◎掛軸片山孝雄水墨山水絹本尺五共箱二重箱桐箱日本画片山孝雄(かたやまたかお)昭和20年大阪に生まれる関西南画院入選美協展佳作賞得意 山水目立つダメージなく概ね良好です。経年による若干のスレやヨゴレ、ややヤケ等はご了承下さい。写真にてご確認をお願いいたします。見落とし等あるかもしれませんので新品同様をお求めの方はご遠慮下さい。◎全体サイズ(紐含まず)約54.5cm×188cm◎作品サイズ約41.7cm×105cm※箱をプチプチで包んでの発送となります。＋ダンボールでの梱包をご希望の方はプラス500円となります。※専門家ではないので説明不足等あるかと思いますがご質問等ありましたら出来る限りお答え致します。g3w