大和保男　萩焼　ぐい呑　　51

詳しい事は分かりません。箱にテープの跡など有ります。写真で状態確認お願い致します。柳海剛坂 高麗左衛門波多野善蔵小山末廣加藤嵩武用真水川陶影進藤修加藤五山藤本陶洋平野教道源右衛門有田焼萩焼備前焼瀬戸焼高原敏原田拾六越田義信大友辰雄日幡光顕安藤日出男金重道明前川電光伊勢崎満仁熊良明坂倉新兵衛藤原恭介矢部篤郎中村六郎加藤作助野坂康起小西陶蔵加藤隆泉佐藤和次羽白貘大和保男脇本玄庵山本宗秀山本雄一ぐい呑 徳利湯呑み茶碗皿花器茶器花瓶花入茶道具浜田純理



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