ゴールデンカムイ◎宇佐美ハート缶バッジ24個

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ゴールデンカムイ愛です ハート缶バッジ宇佐美時重シークレット含め合計24個バラ売り不可開封後暗所にて保管していましたおまけにデコラピックの宇佐美をお付けします傷等は見当たりませんが神経質な方は購入を控えて下さいプチプチで巻き水濡れ防止をして発送予定出品から3日以内は即購入可、それ以降は在庫確認をお願いいたします金カム、ゴールデンカムイ、缶バッジ、アクスタ、ローソン、ぬいぐるみ、マスコット、トランプ、アートコースター、月島、鯉登、尾形