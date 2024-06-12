銀魂 オンリーショップ 特典 色紙風イラストシート 坂田 銀時 白夜叉

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銀魂、アニメイトオンリーショップの購入特典、色紙風イラストシート(坂田銀時、白夜叉)2点セットになります。入手後すぐにケースにいれ暗所に保管しておりましたが、初期傷等がございます。特に白夜叉の裏面にはスレが確認できます。(写真2枚目参照)即購入OK値下げ不可オンリーショップ2017レア