激レア♡SOAP STUDIO♡ディズニー100周年記念♡フィギュア！！

新品未開封♡送料込み！即購入可♡BEASTKINGDOMSOAPSTUDIOからディズニー100周年を記念したファイヤーワークスフェスティバル限定☆ミッキー\u0026ミニー♡バストフィギュアになります(o^^o)日本では手に入れることのできない限定アイテムです(*´꒳`*)♡写真ではわかりづらいのですが、セレブレーション感が感じられるキラキラなラメがお耳や体部分に♡♡フィギュアの高さは約10cmほどです☆箱もキラキラでとっても可愛いです(o^^o)発送の際は、プチプチに包んで壊れ物指定で発送いたします！SOAPSTUDIOBEASTKINGDOMディズニーミッキーミニーMickeyMouseMinnieMouseDisney花火節2023100周年ソープスタジオ



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