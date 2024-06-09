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激レア♡SOAP STUDIO♡ディズニー100周年記念♡フィギュア！！
商品番号 X32787031448
商品名

激レア♡SOAP STUDIO♡ディズニー100周年記念♡フィギュア！！
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 5,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封♡送料込み！即購入可♡BEASTKINGDOMSOAPSTUDIOからディズニー100周年を記念したファイヤーワークスフェスティバル限定☆ミッキー\u0026ミニー♡バストフィギュアになります(o^^o)日本では手に入れることのできない限定アイテムです(*´꒳`*)♡写真ではわかりづらいのですが、セレブレーション感が感じられるキラキラなラメがお耳や体部分に♡♡フィギュアの高さは約10cmほどです☆箱もキラキラでとっても可愛いです(o^^o)発送の際は、プチプチに包んで壊れ物指定で発送いたします！SOAPSTUDIOBEASTKINGDOMディズニーミッキーミニーMickeyMouseMinnieMouseDisney花火節2023100周年ソープスタジオ
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