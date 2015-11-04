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ディズニーワールド　グリーヴァススティッチ　グリーバス将軍　スターツアーズ
商品番号 R80605974110
商品名

ディズニーワールド　グリーヴァススティッチ　グリーバス将軍　スターツアーズ
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディズニーワールド・スターツアーズ限定のジェネラルグリーヴァスになりきったスティッチと伝説の超短編ネットアニメクローン大戦の衝撃的ラスボスの最怖グリーヴァス将軍の2体セットです。とてもレアです！フィギュア種類···アクションフィギュア
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