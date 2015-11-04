ディズニーワールド　グリーヴァススティッチ　グリーバス将軍　スターツアーズ

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商品詳細
ディズニーワールド・スターツアーズ限定のジェネラルグリーヴァスになりきったスティッチと伝説の超短編ネットアニメクローン大戦の衝撃的ラスボスの最怖グリーヴァス将軍の2体セットです。とてもレアです！フィギュア種類···アクションフィギュア
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