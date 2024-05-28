【極美品】菊詰沈金 五段重箱 台付き 検:輪島塗/山中漆器/会津塗/川連漆器

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検索ワード：輪島塗山中漆器越前漆器会津塗川連漆器菊詰沈金五段重箱台付きです。極美品天然木・うるし塗(品質表示の紙はありませんが当方が天然木保証いたします)やや傷や汚れありにしたのは、重台一辺に補修なのか擦れなのか製造時のものなのか、そんな跡があります。(画像8枚目)重台なのでその面を後ろに向けたら見えませんがご承知おきください。総菊詰めの五段重です。縁取りも沈金。1，2回は使用したかと思いますが、あまり使用感の見られない綺麗な状態です。綺麗で豪華な逸品。重箱は7.5寸×7寸の大きいサイズ。箱書きがなくどこの塗りかは不明です。サイズ五段重箱：22.8cm×21.3cm高さ35.7cm重大：28.8cm×28.8cm高さ10.7cm重台に乗せての全体高さ：45cm#菊詰沈金#菊沈金#沈金#五段重箱#重箱#重台#天然木#木製#漆塗#漆器#食器#行楽#イベント#慶事#インテリア