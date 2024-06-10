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短刀鍔、時代龍透かし鍛え鍔
商品番号 O13043013415
商品名

短刀鍔、時代龍透かし鍛え鍔
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

蔵出し品、備前則光の短刀拵に付いていました、縦5.5横　5.1センチ厚さ9ミリです、
http://narcologia.ru/goods/procurement14333.html
http://narcologia.ru/goods/reboot313336.html
http://narcologia.ru/goods/septet653819.html
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