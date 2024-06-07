yu nagabaプロモ　グレイシア・エーフィ　PSA9

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商品詳細
yunagabaプロモ グレイシア PSA9yunagabaプロモ エーフィ PSA9長場雄イーブイ プロモyunagabaイーブイプロモカード海外のPSA本社に提出したPSAカードになります。即購入可能です。こちらはPSA10評価の商品を出品しております。PSA10でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。画像追加が必要な場合はご購入前にお気軽にご連絡下さい。神経質な方、PSA鑑定士以上にカードを気にされる方のご購入はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮下さい。
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