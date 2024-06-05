ヘッドシェルと(Numark)カートリッジセット針付き\u0026予備針新品２個付き

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レコード針のヘッドシェル取付方法について｜アナログオーディオ大全 ...

普段、リスニングに使っておりました。あまり自分に適してなかったので出品致します。このままでも充分使えます。────────────＜商品＞────────────●ヘッドシェル(メーカー分かりません)●ニュマーク(Numark)カートリッジ/GROOVETOOL２個セット●新品の換え針［ニュマーク(Numark)］────────────＜発送＞────────────定形外郵便 250g以内 ￥３５０▼普通・定形外発送へのご注意とお願い▼⑴お取引きが週末をまたぐ場合は、発送手続きが週明けとなり、当初の発送準備期間より若干遅れます。その旨ご了承願います。⑵ごく稀に発送不着等のトラブルが発生するケースがあるそうです。その際は紛失手続き等の対応はさせていただきますが、紛失となった場合は、お取引は通常に完了とさせていただき、返金等の対応はご遠慮願います。⑶発送中の破損、紛失等は一切責任を負えません。以上、ご理解いただける方のみご購入ください。NCNRでのお取引お願いします。※プロフィールを一読いただき、ご理解願います。