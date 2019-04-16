MARVEL アベンジャーズ ホットトイズ　限定　ホークアイ　フィギュア

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ホットトイズ アベンジャーズエンドゲーム トイサピエンス限定版 ホークアイ(ローニン)1点ボーナスパーツ未使用一度開封し、すぐに箱に閉まい暗所にて保管してた為、フィギュア本体の状態は綺麗ですが、微細な傷、塗装ハネ等の初期不良のある場合がございますので、ご神経質な方のご購入はお控え下さい。また、クレーム、返品対応等はプロフに記載しておりますので、一読して頂きご理解ある方のみ、お取引きをお願い致します。