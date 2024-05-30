キャンバスアートセット　ダース・ベイダーver

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商品詳細
ダース・ベイダーver5枚の絵を組み合わせることで1つの絵が完成するキャンバスアート。並べて飾ると幅が1mを超え今回 写真を撮るため 一度開封してます問題はないと思いますが、完璧を求める方、細部にこだわる神経質な方は、ご遠慮ください
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