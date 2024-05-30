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キャンバスアートセット　ダース・ベイダーver
商品番号 V22163823654
商品名

キャンバスアートセット　ダース・ベイダーver
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 7,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダース・ベイダーver5枚の絵を組み合わせることで1つの絵が完成するキャンバスアート。並べて飾ると幅が1mを超え今回　写真を撮るため　一度開封してます問題はないと思いますが、完璧を求める方、細部にこだわる神経質な方は、ご遠慮ください
http://narcologia.ru/goods/smear800004.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce66555.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis141544.html
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