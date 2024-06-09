油絵 絵画 【十五夜の月】\n】】

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【作品説明】【技法】 油絵・油彩【素材】油絵の具【ホルベイン】アクリル絵の具【リキテックス】・Ａ4ベニヤ板【油絵サイズ】210mm×297mm【フレームサイズ】24.2×32.8×1cm【モチーフ】#満月#月#夜#すすき#秋#お月見【タイトル】十五夜の月【フレーム付き】壁掛け可能【ラッピング付き】【フレーム無し1000円引きなります】【値引き交渉は可能です、気軽にお声をおかけください】【着払いしますと15000円→7000円になります】お客様の書いて欲しい希望がある方は何でも描きます。世界に一つだけの作品を作ります。高級油絵具は他の画材と違い、10年後でも100年後でも色褪せる事なく保存することが出来ます！メッセージで絵画にしたいお写真を送信して下さい。出来るだけ鮮明に写ったお写真をお願いします。＊写真館などの記念写真をスマホで撮影したものでも、はっきり写っていれば大丈夫です。心を込めて猫かせて頂きますご注文、お待ちしております。油絵Ａ4オーダー↓【サイズ】305×254お値段12000円[送料]#全国一律#送料無料#油彩#油絵#絵画#絵#油彩画#母の日#父の日#インテリア#アンティーク#アート#コレクション#美術品#洋画#芸術#お誕生日#ハンドメイド#お値引き#出産祝い#お祝いプレゼント#入学祝い#出産祝い#長寿祝い#就職祝い#退職祝い#入園入学祝い#卒業祝い#退院祝い#お見舞い#新築祝い#結婚祝い#結婚記念日#カップル記念日#合格祝い#勤労感謝の日#ハンドメイド絵#ハンドメイド油絵#芸術作品#美術作品#アート作品#オーダー#オーダーページ#オーダーメイド#原画#引っ越しお祝い#手書き#イーゼル#手描き#結婚式#披露宴#ウェディング#ウェルカムグッズ#展示#フォトフレーム#額#恋愛運#仕事運#ヒーリング#手描き#ＨＲ作品一覧#十五夜#9月絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...油彩絵の具