宋哥窯彫刻開片四方尊瓶 装飾品 現代工芸品美術品 置物

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サイズです高15.2CM腹径6CM口4.2径CM底径5CM●詳しくは写真にてご確認の上ご判断下さい。●照明により色など実物と多少誤差が生じる場合があることを予めご了承ください。●素人の為、タイトルに誤りがあるかもしれません。●よろしくお願いいたします