SKB cases キャリングケース　3i-3026-15BC

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SKBcasesiSeries3026-15CaseSKB『3Iシリーズ』は、米軍の厳しい製品規格をクリアした樹脂製ケースです。防水・防塵性に加え、軽量かつ耐久性に優れたボディは、さまざまな輸送環境において内部の機材をしっかりとサポート。幅広いサイズ展開と、手厚いサポートにより各国で愛用されています。○キャリングケース○内寸：(約)78.11W×39.37H×66.04Dcm○外寸：(約)85.60W×41.58H×72.47Dcm○重量：約18.23kg○防塵・防水仕様アメリカから日本への輸送で一度使用しました。使用感、傷などありますが、使用上に問題はありません。全部で5ケースの在庫があります。まとめ買いの方は割引します。中の緩衝材が違いますので、まとめ買いの際はコメントください。#キャリングケース#防塵・防水仕様#エスケービー3I-3026-15BCキャリングケース防塵・防水仕様