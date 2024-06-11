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ポケモンカード151　1ボックス分（20パック）
商品番号 L29427884200
商品名

ポケモンカード151　1ボックス分（20パック）
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,041 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧いただきありがとうございます。〜商品名〜　ポケモンカードゲーム15120パック主にコンビニ等2p、3p、5p限などの制限のあるお店で購入して集めた20パックになります。　　バラパックで購入したものですので封入率はランダムになっておりますので中身での評価はおやめいただきますようよろしくお願い致します。新品未開封パック10Pをプチプチに包み丁寧に梱包し24時間以内に発送致します✨よろしくお願いしますm(__)m　検索用ポケカポケモンカードハイクラスパックトリプレットビートスノーハザードクレイバースト151ミュウリザードンカメックスフシギバナエリカエリカのおもてなしエリカの招待サカキサカキのカリスマエリカマサキ種類···ポケモンカード(ポケカ)
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