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平井大　ライブタオル　超レアサイン入り
商品番号 J89044995510
商品名

平井大　ライブタオル　超レアサイン入り
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

平井大の初期の頃の超レアなライブタオルです。本人サイン入り未使用で大切に保管してました。サイズ　横112cm×縦20cm3枚セット
http://narcologia.ru/goods/manufacture347541.html
http://narcologia.ru/goods/navigate90430.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome232743.html

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