平井大　ライブタオル　超レアサイン入り

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商品詳細
平井大の初期の頃の超レアなライブタオルです。本人サイン入り未使用で大切に保管してました。サイズ 横112cm×縦20cm3枚セット
http://narcologia.ru/goods/manufacture347541.html
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