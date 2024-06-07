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青瓷花瓶｜骨董 陶芸家の宇野宗甕作-

ビンテージ 骨董品 アンティーク青磁獣口水差し 結構前から家にあった物です、年代は結構古そうです。なかなかの存在感がある壺、キズなど特にありません。一点物 貴重品 蔵出しサイズ 高さ約19幅最大約12cm検索用:#古道具#人間国宝#骨董品#アンティーク#ヴィンテージ#昭和レト#雑貨#小物#茶道#お茶#茶托#ブランド#がらくた#印紋壺#灰釉陶器#土器#土師器#花器#茶碗#茶席#茶室#民藝#古墳#クメール#アンコール・ワット#エジプト#メソポタミア#唐津#伊万里#砥部#美濃#瀬戸#萩焼#京焼#清水#古九谷#織部#小鹿田#小石原#桃山#濁手#柿右衛門手#九谷#平清水#李朝#朝鮮#高麗#新羅#加那#安南#韓国#琉球#縄文#土器#弥生土器#新羅土器#加那土器#荒焼#アラヤチ#粉引#刷毛目#青磁#白磁#御本#蕎麦#金海#対州#磁州#パナリ#アラヤチ#ローマングラス#レッドウェア#雅姫#バーナード#リーチ#古美術#バンチェン土器#目白コレクション#メジコレ#暮らしの手帳#天然生活#中国古美術#中国古陶磁器#古陶磁器#中国古玩#明朝#明代#古染付#花文#砂高台#呉須皿#明染付#元染付#明青華#中国南方系#安南#古安南#東南アジアの古陶磁器#スコタイ#ソコタイ#初期伊万里#藍九谷#古伊万里#伊万里#染付#花台#台#置物台#木製#漆#漆器#漆芸#津軽塗＃会津塗＃輪島塗り＃根来塗り#屋久杉＃欅#紫檀#黒檀#白檀#緑檀#唐木#桑#八丈島本桑#天然樹石#樹石#切り株#木の根#工芸品#木製#和風#床の間#和室＃置物#入れ物#竹細工#竹かご#竹ざる#椀カゴ#工芸品#古民芸#古民具#古民家#暮らしの道具#観葉植物#茶道具#天然生活#煎茶道具#裏千家#表千家#プーアール茶#餅茶#中国茶#大益茶#TAETEA#健康茶#熟茶#プーアル#黒茶#台湾茶#ビンテージ茶#茶道具#茶道#中国茶#台湾茶#泡茶#中国茶器#茶器#紅茶#玉露#アフタヌーンティー#ハーブティー#急須#宝瓶#番茶器#紫砂#宜兴#紫砂壺#開運#厄祓い「注意事項」自宅にて長期保管しておりました為、専用の箱がございません。写真をご覧になっていただき、ご納得の上でご購入ください。不明な点がございました、購入せずまずメッセージを下さい。送料込みご希望の方は送料を応相談可能です。