Da-iCE ダイス SCENE グッズ バッグ キーリング ピンバッジ セット

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Da-iCEアリーナツアー2023SCENEグッズ・ミニショルダーバッグ・キーリング(愛知公演)・ピンバッジ(岩岡さん)3点のセットです。会場にて購入し、未開封です。※パッケージに細かいスレや傷がある場合がございます※未開封ですが一度人の手に渡った物ですので、ご了承頂ける方のみお願い致します※特典はございませんらくらくメルカリ便発送予定です。(送料手数料を含んで、こちらのお値段にさせて頂いております)ご質問などお気軽にどうぞ。即購入も問題ございません。よろしくお願い致します。#Da_iCE#ダイス#SCENE#グッズ