ポケカ25th プロモパック未開封3セット

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商品詳細
ポケカ25thプロモパック未開封3セットになります。デッキと共に保管していたのでカード自体にキズ等はついていないと思います。すり替え防止の為返品×交換×中身での評価はご遠慮下さい。検索用psaPSA10BOXポケモンカードゲーム未開封新品プロモ#ポケカ#トレカ#ポケモン#プロモカード#プロモ#パック#25th#25thanniversaryedition#アニバーサリー#エディション#25thanniversarycollectionプロモ#25thanniversary#未開封
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