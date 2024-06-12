地縛少年花子くん コレクション アクリルボード

✧︎楽天コレクションS賞あいだいろ先生描き下ろしアクリルボード1点新品未開封の美品です。プチプチ二重巻きで発送いたします。他にも花子くんグッズを出品しております。纏めてご購入いただける場合はお気持ち程度お値下げ致します‪！特に質問等ございませんでしたら即購入◎꒰検索用꒱花子くん寧々楽コレS賞



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